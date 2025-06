Selten: Jennifer Garner und ihr John knutschen verliebt

Jennifer Garner (53) und John Miller wurden bei einem seltenen Moment voller Zärtlichkeit in Los Angeles gesichtet. Die Schauspielerin zeigte sich am Freitag vor dem Haus des Geschäftsmanns in einem legeren Outfit und ließ dabei keine Zweifel an ihren Gefühlen. Intime Umarmungen und Küsse zeigten, wie verliebt das Paar, das seit 2018 eine Beziehung führt, noch immer ist. Fotos, die von TMZ veröffentlicht wurden, fingen ein, wie Jennifer zudem liebevoll ihre Hand in die hintere Hosentasche von Johns Jeans schob.

Das langjährige Paar führt offenbar eine harmonische Beziehung, die trotz ihrer individuellen Verpflichtungen von Nähe geprägt ist. Laut Insidern von Us Weekly wohnt John inzwischen teilweise mit bei Jennifer, zieht jedoch auch eine eigene Bleibe in Betracht, um keine Umstände zu machen. Darüber hinaus beweisen die beiden ihre Reife im Umgang mit ihren jeweiligen Ex-Partnern. Besonders die "Elektra"-Berühmtheit und ihr Ex-Mann Ben Affleck (52), mit dem sie drei Kinder teilt, pflegen weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zum Wohle der Familie. Zwischen John und Jennifer herrscht dagegen keine Spur von Eifersucht, sondern ein gegenseitiges Verständnis für die Priorität der Kinder.

Jennifer, die nach ihrer Trennung von Ben im Jahr 2018 mit John zusammenkam, scheint in ihrem jetzigen Lebensabschnitt eine glückliche Balance gefunden zu haben. Ihre Tochter Violet (19) sprach in einem Essay kürzlich anerkennend über die Stärke ihrer Mutter, die sie in schwierigen Situationen bewies, wie während der Waldbrände in Pacific Palisades, Los Angeles, zu Beginn des Jahres. Die familiäre Verbundenheit ist ein prägender Aspekt in Jennifers Leben. Die Beziehung mit John führt sie abseits der roten Teppiche und mit wenig öffentlichem Aufsehen.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner zu Besuch im Weißen Haus

