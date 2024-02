Jennifer Garner und J.Lo legen Wert auf Patchwork-Glück

Patchwork-Glück ist für diese Hollywoodstars am wichtigsten. Im Sommer 2022 hatten sich Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) das Jawort gegeben. Beide brachten Kinder aus ihren früheren Beziehungen in die Ehe: Die Sängerin ist Mutter der Zwillinge Emme (15) und Max (15). Der Schauspieler hat mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (51) zwei Töchter und einen Sohn. J.Lo und Jennifer sollen großen Wert darauf legen, dass sich ihre Kids gut verstehen.

Ben, Jennifer und die "30 über Nacht"-Darstellerin sollen sich oft sehen. "Sie kommunizieren ziemlich oft, wenn es um ihre Kinder geht, um Terminpläne und so weiter. Sie wissen, dass die Kinder am meisten davon profitieren und das ist das Einzige, was ihnen wichtig ist", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly. Dass die Promi-Sprösslinge untereinander gut auskommen, sei ihren Eltern äußerst wichtig. "Sie wollen diese Beziehungen fördern und pflegen und werden alles tun, was nötig ist, um ihre Unterstützung zu zeigen", schildert die Quelle.

Dem sollte laut vielen Berichten auch nichts im Wege stehen. Denn die einstigen Eheleute Ben und Jennifer zeigten sich im November ziemlich gut gelaunt. Bilder, die Daily Mail vorlagen, zeigten die zwei bei einem Familienausflug. Auf den Schnappschüssen wirkte Ben ausgeglichen und schien eine Menge Spaß zu haben.

Jennifer Garner und ihre Tochter Violet im Jahr 2022

Maximilian David Muñiz, Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz

Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

