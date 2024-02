Kaya Scodelario zeigt sich erstmals nach Ehe-Aus öffentlich

Sie will sich nicht verstecken! Im Jahr 2015 hatten Kaya Scodelario (31) und Benjamin Walker (41) den Bund fürs Leben geschlossen. Im Laufe ihrer Ehe wurden die beiden Schauspieler Eltern von zwei Kindern. Vor wenigen Wochen gab das Paar jedoch völlig überraschend die Trennung bekannt. Nun wird Kaya erstmals nach den Scheidungs-News von ihrem Mann Benjamin in der Öffentlichkeit gesichtet!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, besucht die Schauspielerin die Harris Reed Fashion Show in London. Dabei trägt Kaya eine ausgefallene Kreation des Designers. Die "Maze Runner"-Darstellerin präsentiert sich in einem schwarz-weißen, trägerlosen Jumpsuit mit Korsett. Dazu kombiniert sie einen riesigen Hut, der mit Federn besetzt ist. Von Liebeskummer scheint bei ihr keine Spur zu sein – lächelnd posiert die 31-Jährige mit ihren Sitznachbarinnen Charithra Chandran und Golda Rosheuvel in der Front Row.

Die Trennung von Kaya und Benjamin soll bereits einige Monate zurückliegen. Wie eine gemeinsame Sprecherin der beiden gegenüber US Weekly erklärte, hatten sich die Noch-Eheleute schon im Laufe des vergangenen Jahres getrennt. Zu den Gründen für das Ehe-Aus ist bisher nichts bekannt, aber es soll kein böses Blut zwischen den beiden geben.

Anzeige

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

Anzeige

Getty Images Kaya Scodelario, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de