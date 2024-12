Kaya Scodelario lehnte Sexszenen im "Skins"-Spin-off ab

Kaya Scodelario (32), bekannt durch ihre Rolle als Effy in der britischen TV-Serie "Skins" (2007), hat nun offenbart, dass sie Sexszenen im Spin-off "Skins: Fire" (2013) abgelehnt hat. Die Schauspielerin, die mit 14 Jahren ihren Durchbruch hatte, fühlte sich unwohl mit der Vorstellung, noch freizügigere Szenen zu drehen. "Als das erste Drehbuch kam, waren viele Sexszenen darin, und ich wusste, dass es daran lag, dass ich 18 geworden war", erklärte Kaya im Interview mit dem Guardian. Der "The Gentlemen"-Star lehnte die Szenen also ab und sagte: "Nein, das muss nicht sein." Sie erklärte den Produzenten, dass es "keinen Grund" für sie gäbe, sich für die Serie auszuziehen. Schließlich scheint die zweifache Mutter bereits im zarten Alter von 14 Jahren an ihre Grenzen gestoßen zu sein: "Wir waren so dankbar und glücklich, dabei zu sein, dass wir die meiste Zeit taten, was man uns sagte", erinnerte sich Kaya an diese prägende Zeit.

Auch ihr ehemaliger Co-Star Jack O'Connell (34) , der in den Staffeln 3 und 4 als Cook zu sehen war, äußerte sich kritisch über seine Erfahrungen mit Nackt- und Sexszenen in "Skins". Er gab zu, dass es sich für ihn "nicht richtig" anfühlte. Beide Schauspieler berichteten, dass sie sich während der Dreharbeiten "unwohl und ungeschützt" fühlten und später feststellten, dass sie "zu jung" waren, um sich vor der Kamera auszuziehen. Ehemalige Cast-Mitglieder enthüllten zudem, dass sie unter Druck gesetzt wurden, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen und sogar Mahlzeiten auszulassen. Laya Lewis erinnerte sich einmal in April Pearsons Podcast "Are You Michelle from Skins?" an eine "schreckliche" Situation: Die weiblichen Schauspieler sollten sich wohl in ihren Bikinis aufstellen, damit der männliche Showrunner ihre Körper begutachten konnte, bevor sie eine Bademode-Szene drehten.

"Skins", geschaffen von Bryan Elsley und Jamie Brittain, erlangte Bekanntheit für seine schonungslose Darstellung des Teenagerlebens, geprägt von Sex, Drogen und Alkohol. Kaya, die später in Filmen wie "Maze Runner" und Fluch der Karibik mitwirkte, setzt sich heute dafür ein, dass junge Schauspieler besser geschützt werden. Als Reaktion auf die Vorwürfe ließ ein Sprecher von Bryan mitteilen: "Wir sind zutiefst und unmissverständlich traurig, dass sich irgendein Cast-Mitglied unwohl oder unzureichend respektiert fühlte während seiner Zeit bei 'Skins'. Wir sind bestrebt, kontinuierlich sichere, vertrauensvolle und angenehme Arbeitsbedingungen für alle in der TV-Branche zu schaffen."

Getty Images Benjamin Walker und Kaya Scodelario im Juli 2024

2023, Netflix Inc. Kaya Scodelario und Theo James in "The Gentlemen"

