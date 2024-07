Versöhnung? Kaya Scodelario mit Ex-Mann Benjamin im Urlaub

Kaya Scodelario (32) und ihr Ex-Mann Benjamin Walker (42) sind möglicherweise wieder auf Versöhnungskurs. Fünf Monate nach der Bekanntgabe ihrer Trennung sind die beiden Schauspieler zusammen auf den Malediven, wo sie unter anderem gemeinsam ein Kunstgalerie-Event besuchen. Auch Fotos machen die zwei zusammen: Strahlend posieren die "Maze Runner"-Bekanntheit und ihr Verflossener nebeneinander, legen sogar ganz vertraut die Arme gegenseitig um die Hüften. Es wirkt so, als ob sie wieder an ihrer zerbrochenen Beziehung arbeiten – auch wenn beide ihre Eheringe nicht mehr tragen.

In einem gemeinsamen Statement im Februar hatten Kaya und Benjamin ihre Trennung bekannt gegeben, versicherten jedoch, weiterhin "die besten Freunde" zu bleiben und ihre zwei Kinder liebevoll gemeinsam zu erziehen. Dass sie nun wieder zusammen gesehen wurden, lässt die Gerüchteküche aber hochkochen. Die Fans spekulieren schon fleißig. "Ist sie noch mit Benjamin zusammen?", fragt beispielsweise ein User unter einem Gruppenfoto auf Instagram, auf dem die zwei mit anderen Gästen des Events posieren. Daraufhin antwortet ein anderer Fan: "[Kaya] hält so ziemlich alles aus dem Internet heraus. Alles, was sie gesagt hat, war, dass sie und Ben weiterhin sehr gute Freunde sind und sich gut verstehen, und ich denke, das ist alles, was man wissen muss. Alles andere sollte nicht unsere Sorge sein." Interessanterweise hat Kaya genau bei diesem Kommentar auf "Gefällt mir" geklickt.

Die ehemalige "Skins"-Darstellerin und Benjamin hatten sich 2014 bei den Dreharbeiten zu "The King’s Daughter" kennengelernt und verlobten sich schon nach wenigen Monaten. Beide haben bereits eine wechselvolle Beziehungshistorie hinter sich. Benjamin war zuvor mit Mamie Gummer (40), der Tochter von Meryl Streep (75), verheiratet, während Kaya eine Beziehung mit ihrem "Skins"-Co-Star Jack O’Connell (33) hatte. Bleibt abzuwarten, ob die jüngsten Anzeichen tatsächlich auf ein Liebescomeback hindeuten oder ob sie mit ihrer Ehe tatsächlich komplett abgeschlossen haben.

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

