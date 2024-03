Nach Trennung: Kaya Scodelario strahlt in einem sexy Outfit

Kaya Scodelario (31) machte vor ein paar Wochen ihre Trennung von Ehemann Benjamin Walker (41) bekannt. Die Schauspielerin lässt sich dadurch aber nicht von öffentlichen Auftritten abhalten. Bei der Premiere ihrer brandneuen Serie "The Gentlemen" präsentiert sich die Britin in einem spektakulären Outfit. Sie trägt einen schwarzen Body, dessen Dekolleté von zwei goldenen Muscheln gesäumt ist. Dazu kombiniert sie einen durchscheinenden schwarzen Spitzenrock mit einer langen Schleppe. Ihre dunklen Haare sind zu einem hohen Knoten gebunden und ihr Make-up betont die berühmten blauen Augen der "Spinning Out"-Darstellerin.

Die glamouröse Garderobe ist ein passender Look für die Netflix-Show "The Gentlemen". In der Serie geht es um einen adeligen Sohn, gespielt von Theo James (39), der ein schickes Landhaus in England erbt. Ohne es zu wissen, stört er damit die Geschäfte der Drogenbaronin Susie, die von Kaya verkörpert wird. Im Gespräch mit Country & Town House verrät das ehemalige It-Girl, warum sie die Rolle feiert: "Susie ist eine Maschine: Sie macht einen guten Job und sie dominiert jeden Raum, den sie betritt. Das zu spielen macht einfach Spaß."

Im Filmgeschäft scheint die Schauspielerin mehr Glück zu haben als in Sachen Liebe. Kaya hatte ihren Benjamin am Set von "The King's Daughter" kennengelernt und den Schauspieler 2015 geheiratet. Ein Sprecher des Ex-Paares bestätigte gegenüber Us Weekly, dass sie sich Ende 2023 getrennt hätten. Die beiden haben zwei Kinder, um deren Erziehung sie sich auch weiterhin gemeinsam kümmern wollen. Böses Blut scheint es zwischen den beiden nicht zu geben. Der Insider betont, dass sie auch nach ihrem Ehe-Aus eine innige Freundschaft verbinde.

Anzeige

ActionPress / Backgrid Kaya Scodelario, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de