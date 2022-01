Süße Neuigkeiten von Kaya Scodelario (29)! Im September vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin auf Social Media verkündet, dass sie und ihr Partner Benjamin Walker (39) erneut Nachwuchs erwarten. Das Paar, das sich im Dezember 2015 das Jawort gab, hat bereits einen gemeinsamen Sohn. Jetzt erweiterte sich ihre Familie um ein weiteres Mitglied – Kaya gab im Netz bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist.

Auf Instagram postete die "Maze Runner"-Darstellerin einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus – darauf sieht man sie ihr Neugeborenes im Arm halten. Ihr Ehemann Benjamin streicht ihr dabei liebevoll mit der Hand über den Kopf. "Wir starten mit so viel Liebe in unseren Herzen und in unserem Zuhause ins neue Jahr", schwärmte die 29-Jährige. Das Geschlecht ihres Babys verriet Kaya bisher noch nicht und auch den Namen ihres Sprösslings behielt die Zweifach-Mama für sich.

In den Kommentaren beglückwünschten die Schauspielerin mit britisch-brasilianischen Wurzeln bereits mehrere Fans und Kollegen. "Oh, Süße! Herzlichen Glückwunsch an euch beide", schrieb "Army of Thieves"-Star Nathalie Emmanuel (32) unter den Beitrag. Auch die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin Ella Balinska (25) wünschte Kaya und ihrem Mann alles Gute.

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

Getty Images Kaya Scodelario im August 2019

