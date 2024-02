Kaya Scodelario und Benjamin Walker haben sich getrennt

Bei ihnen hielt der Bund des Lebens nicht für immer! Kaya Scodelario (31) und Benjamin Walker (41) hatten sich im Dezember 2015 das Jawort gegeben. Wenig später erblickte der gemeinsame Sohn des Schauspielerpaares das Licht der Welt. 2021 machte ihr zweiter Nachwuchs das Familienglück perfekt. Doch die Liebe der beiden bekam Risse. Kaya und Benjamin haben sich nach sieben Jahren Ehe getrennt!

"Vor einiger Zeit haben Kaya und Ben die gemeinsame Entscheidung getroffen, ihre Ehe zu beenden, aber sie leben weiterhin in Liebe zusammen und bleiben die besten Freunde", teilte ein Sprecher der beiden gegenüber Us Weekly mit und fügte hinzu: "Sie bitten darum, dass ihre Privatsphäre und die ihrer Kinder respektiert wird, während sie als Familie weitermachen." Kaya und Benjamin hätten sich bereits im vergangenen Jahr getrennt.

Die Geburt ihres zweiten Kindes hatte der "Maze Runner"-Darstellerin damals stolz via Instagram verkündet. "Wir starten mit so viel Liebe in unseren Herzen und in unserem Zuhause ins neue Jahr", schwärmte die frischgebackene Mama damals zu einem Schnappschuss von sich und dem Neugeborenen aus dem Krankenhaus. Auf dem Foto streichelt Benjamin seiner Frau liebevoll über den Kopf.

Getty Images Kaya Scodelario mit ihrem Mann Benjamin Walker

Getty Images Kaya Scodelario, Schauspielerin

Instagram / kayascods Benjamin Walker und Kaya Scodelario mit ihrem Baby

