Versöhnung mit Kate und William? Die Sussexes bemühen sich

Sie wollen ihnen die Hand reichen! Seitdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) vor rund vier Jahren dem Königshaus den Rücken gekehrt haben, herrscht zwischen den Sussexes und den restlichen Royals dicke Luft. Vor allem mit Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) sollen sie es sich verscherzt haben. Zuletzt wurde jedoch berichtet, dass die Wahl-Amerikaner nach Kates Operation Kontakt zu ihr aufgenommen haben sollen. Eine Beziehungsexpertin denkt, dass das der erste Schritt in die richtige Richtung ist!

"Die Tatsache, dass Meghan und Harry möglicherweise die Führung bei dem Versuch übernehmen, sich mit Kate Middleton zu versöhnen, zeigt, dass sie bereit sein könnten, ihre Fehde hinter sich zu lassen", erklärt Louella Alderson gegenüber Mirror. Ihrer Meinung nach erfordere es ein gewisses Maß an Reife und Bereitschaft, eine Versöhnung anzuzetteln. Sie sieht es als positives Zeichen an, dass das Ehepaar versuche, ihre Beziehung zu Kate zu verbessern. Auch der Zeitpunkt sei weise gewählt: "Es könnte zeigen, dass ihnen ihr Wohlbefinden am Herzen liegt und sie bereit sind, vergangene Probleme zum Wohle der Beziehung beiseitezuschieben."

Zuvor plauderte ein Insider gegenüber dem Magazin aus, dass sich Harry und Meghan nach den medizinischen Eingriffen sowohl bei König Charles (75) als auch bei Kate gemeldet haben: "Der König und die Prinzessin von Wales haben von Prinz Harry und Meghan unterstützende Nachrichten in Bezug auf ihre Gesundheit erhalten."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Ascot, 2023

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018

