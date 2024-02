"Traumschiff"-Aus für Florian? Thomas Gottschalk ist dafür!

Steht ein Führungswechsel an Bord an? Seit 2019 sticht Florian Silbereisen (42) in Das Traumschiff in See. In der beliebten Filmreihe bereist er als Kapitän Max Parger die schönsten Ecken der Welt. So mancher Zuschauer äußerte sich jedoch kritisch zu der schauspielerischen Leistung des Schlagerstars, und auch in seiner Branche stößt Florian auf Unzufriedenheit. Thomas Gottschalk (73) könnte das ähnlich sehen: Thomas wollte Florian wohl die Rolle streitig machen...

In seinem Podcast "Die Supernasen" spricht er nun über seine Vorgeschichte mit dem erfolgreichen Fernsehschiff. "Ich habe mir da keine Freunde gemacht", gesteht Thomas. Dem Entertainer wurde eine Rolle angeboten, doch das Skript entsprach nicht seinen Vorstellungen. Stattdessen schlug er eine alternative Handlung vor: "Am Ende schwamm eine Kapitänsmütze einsam auf dem Ozean." Für diese innovative Idee war die Produktion jedoch nicht offen.

Solche kleinen Seitenhiebe bringen Florianvermutlich nicht aus dem Gleichgewicht. Erst kürzlich gab das ZDF bekannt: Es wird neue Folgen mit Kapitän Max geben! Die Dreharbeiten für die Episoden "Argentinien" und "Curaçao" laufen bereits auf Hochtouren.

RTL / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk in der Show "Disney100 – Die große Jubiläumsshow"

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

