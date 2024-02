Ist Florian Silbereisen etwa ein schlechter Schauspieler?

Er konnte ihn nicht überzeugen. Seit 2019 gehört Florian Silbereisen (42) zum festen Ensemble von Das Traumschiff. Als Kapitän Max Parger hat der Entertainer eine der Hauptrollen ergattern können – mit Stars wie Barbara Wussow (62) und Daniel Morgenroth sorgt er für das Wohlbefinden seiner Gäste auf der MS Amadea. Während viele Zuschauer ihren Captain toll finden, hagelt es Kritik aus der Branche. Sigmar Solbach (77) findet, dass Flori nicht das Zeug zum Schauspieler hat!

Im Gespräch mit RTL erklärt der Serienstar: "Ich finde, dass wir einen Beruf haben, der schwer ist, den man lernen sollte." Damit kritisiert er Florian und alle anderen, die ohne jegliche Ausbildung große Rollen ergattern. "Wenn da also sozusagen Berufsfremde dann da einsteigen, nur weil sie prominent sind [...] Ich finde, das sollte man dem Berufsstand wert sein, auch wirklich dann nur Schauspieler zu nehmen für solche Rollen", führte Sigmar weiter aus.

Trotz dieser Kritik zeigt sich die "Traumschiff"-Produktion offenbar sehr glücklich mit ihrer Star-Besetzung. In einer ZDF-Mitteilung heißt es, dass zwei weitere Filme in Planung sind. Die Dreharbeiten für die Episoden "Argentinien" und "Curaçao" sind in vollem Gange. Die Fans dürfen sich also auf weitere Bilder von ihrem Flori als Kapitän freuen!

