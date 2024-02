Während Gisele knutscht: Tom Brady macht Vater-Sohn-Trip

Ob Tom Brady (46) Ablenkung braucht? Der ehemalige NFL-Star und seine Ex Gisele Bündchen (43) sind bereits seit 2022 getrennt. Die Brasilianerin soll seit einiger Zeit mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente anbandeln. Erst vor ein paar Tagen wurden die beiden sogar knutschend erwischt. Giseles Ex hingegen ist wohl glücklicher Single, obwohl er fleißig daten soll. Und während sie mit ihrem Joaquim im Liebesurlaub ist, gönnt Tom sich einen Trip mit seinem Sohn.

Der Sportler zeigt sich am vergangenen Freitag mit Sohnemann Benjamin (14) auf den Bahamas. In seiner Instagram-Story teilt Tom ein paar idyllische Fotos von der tropischen Inselgruppe. Während er sich beim Golfspielen zwischen Palmen fotografiert, postet er auch stolz Bilder von seinem Spross, der mit einigen Freunden im Whirlpool sitzt. Den Schnappschuss eines malerischen Sonnenuntergangs inmitten der exklusiven Luxuswohnanlage Bakers Bay Gold and Ocean Club betitelt der 46-Jährige mit: "Magische Nacht." Scheint, als hätte Tom gerade die Zeit seines Lebens – ohne Groll.

Noch vor wenigen Wochen wurde Tom selbst eine Romanze mit dem Topmodel Irina Shayk (38) nachgesagt. Doch das ist wohl nicht mehr aktuell, denn ein Insider behauptete im "Deux-U-Podcast" der dreifache Vater date ein anderes Model: "Sie waren erst vor Kurzem zusammen in St. Barts. Anscheinend hat sie ihren Ex-Freund für ihn verlassen und hat seine Kinder [...] kennengelernt."

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2019

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinem Sohn Benjamin

Getty Images Tom Brady, Footballspieler

