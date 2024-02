Was sagt Irina dazu? Tom Brady soll ein anderes Model daten

Führen sie eine offene Beziehung? Nach der Trennung von Gisele Bündchen (43) bandelte Tom Brady (46) mit einem anderen Model an. Der NFL-Star wurde in den vergangenen Monaten öfter mit Irina Shayk (38) gesichtet. Doch was Ernstes ist es bei den beiden wohl nicht – es heißt, sie lassen es langsam angehen. Jetzt soll noch eine andere Frau ins Spiel gekommen sein. Datet Tom ein anderes Model?

Ein Insider behauptet im "Deux-U-Podcast", dass sich der einstige Footballspieler mit einer anderen Frau trifft. "Sie waren erst vor Kurzem zusammen in St. Barts. Anscheinend hat sie ihren Ex-Freund für Tom verlassen und hat seine Kinder und alles kennengelernt", schildert die Quelle. Bei der Unbekannten soll es sich um ein blondes Model aus Miami handeln, mehr ist über sie nicht bekannt.

Nicht nur Tom sorgt mit seinem Liebesleben für Wirrwarr. Es wurde berichtet, dass Irina sich ebenfalls noch anderweitig umsieht. Der Ex von Bradley Cooper (49) wurde eine Romanze mit Lewis Hamilton (39) nachgesagt. Doch ein Insider erklärte Page Six, dass die beiden "wirklich gute Freunde" seien. Irina und Tom seien "seit mindestens 13 Jahren befreundet".

Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de