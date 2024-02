Also doch: Hier knutscht Gisele Bündchen ihren Joaquim!

Diese Aufnahmen sprechen für sich! Dem brasilianischen Model Gisele Bündchen (43) wird schon seit über einem Jahr eine Romanze mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente nachgesagt: Immer wieder wurden die beiden zusammen gesehen. Gisele und Joaquim selbst äußerten sich bislang noch nicht zu den Gerüchten. Doch diese Aufnahmen scheinen die Romanze endlich zu bestätigen: Gisele und ihr Joaquim wurden erstmals beim Knutschen abgelichtet!

Daily Mail liegt jetzt ein ziemlich eindeutiges Video vor: In diesem ist zu sehen, wie der Sportler liebevoll einen Arm um das Model legt und sie küsst! Gisele erwidert den zärtlichen Kuss, bis sich die beiden nach einigen Augenblicken wieder voneinander lösen. Bestätigen Gisele und Joaquim damit etwa die anhaltenden Liebesgerüchte?

Immer mal wieder wurden Gisele und Joaquim öffentlich zusammen gesehen. So verbrachte die 43-Jährige beispielsweise einen erholsamen Urlaub mit ihrer vermeintlichen Flamme – und auch ihre Kids waren dabei! Laut Page Six besuchten die Turteltauben nämlich Costa Rica und wurden unter anderem bei einem Abendessen in einem Restaurant am Strand gesichtet.

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

BackGrid/MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente, Mai 2023

Instagram / tombrady Gisele Bündchen mit ihren beiden Kindern

