Billie Eilish und Kylie Minogue finden TikToker "unnötig"

Billie (22) hat keine Lust auf TikTok-Stars. Billie Eilish nahm am Sonntagabend an den People's Choice Awards teil. Dort wurde ihr in der Kategorie "TV Performance des Jahres" ein Preis für ihren Auftritt in der Horror-Serie "The Swarm" verliehen. Doch neben Billie und den anderen A-List-Promis waren auch einige TikToker unter den Gästen – das passte der "Bad Guy"-Interpretin anscheinend so gar nicht.

Laut OK! war die 22-Jährige in ein Gespräch mit der Sängerin Kylie Minogue (55) verwickelt. "Hier sind so viele TikToker", teilte sie Kylie mit. Die 55-Jährige gab ihr mit einem Nicken zu verstehen, dass sie die TikToker ebenfalls als "unnötig" empfinde. Obwohl die beiden Sängerinnen während des Gesprächs ihren Mund verdecken wollten, scheiterte der Vertuschungs-Versuch. Bei der Verleihung ertappten die Kameras die beiden Künstlerinnen und die Interaktion ging kurz darauf im Netz viral.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein privates Gespräch zwischen zwei Stars in den sozialen Medien für Aufruhr sorgt. Anfang des Jahres wurde eine Unterhaltung zwischen Selena Gomez (31) und Taylor Swift (34) zum Gesprächsthema des Abends, da Selena angeblich über ihren Kollegen Timothée Chalamet (28) und dessen aktuelle Freundin Kylie Jenner (26) gesprochen hatte.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, 2024

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, 2024

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de