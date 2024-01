Zickerei mit Kylie? Selena Gomez räumt mit den Gerüchten auf

Selena Gomez (31) setzt den Spekulationen ein Ende. Bei den diesjährigen Golden Globes wurde die Schauspielerin beim Tratschen mit Taylor Swift (34) erwischt. Lippenleser wollen wissen, worum es bei dem Gespräch ging. Selena soll Timothée Chalamet (28) um ein gemeinsames Foto gebeten haben, doch von seiner Freundin Kylie Jenner (26) mit einem direkten "Nein!" abgewiesen worden sein. Nun klärt Selena auf, worum es bei der Unterhaltung mit Taylor wirklich ging!

Auf Instagram kommentiert Selena einen Beitrag, der über den vermeidlichen Streit zwischen ihr und Kylie berichtet. "Nein, ich habe Taylor von zwei meiner Freunde erzählt, die etwas miteinander hatten. Nicht, dass das irgendjemanden etwas angehen würde", stellt die "Come & Get It"-Interpretin klar. Demnach sei an den Gerüchten absolut nichts dran.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Streit zwischen Selena und Kylie vermutet wird. Bereits vor einem Jahr soll sich die Unternehmerin gemeinsam mit Hailey Bieber (27) über die Only Murders in the Building-Darstellerin im Netz lustig gemacht haben.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Januar 2024 bei den Golden Globes

Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift im Februar 2016 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de