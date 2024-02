Prinzessin Leonore von Schweden feiert zehnten Geburtstag!

Sie lässt sie hochleben! Prinzessin Madeleine von Schweden (41) wagte im Jahr 2013 gemeinsam mit ihrem Partner Christopher O'Neill (49) den nächsten Schritt und trat vor den Traualtar. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5). Heute gibt es im schwedischen Palast einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Leonore wird zehn Jahre alt!

Anlässlich ihres großen Tages postet ihre Mutter nun einen süßen Instagram-Schnappschuss ihrer ältesten Tochter. Auf diesem hockt Leonore in einem Baum und strahlt verschmitzt in die Linse. Dazu widmet die dreifache Mutter der kleinen Prinzessin einige rührende Worte: "Alles Gute zum Geburtstag an unser lustiges und abenteuerlustiges Mädchen! Hör niemals auf, auf alle Bäume zu klettern, die du liebst und träume davon, welche lustigen Dinge noch vor dir liegen. Wir lieben dich!"

Unter dem niedlichen Foto tummeln sich bereits zahlreiche Gratulanten, die der schwedischen Mini-Royal nur das Beste wünschen. "Herzlichen Glückwunsch, Prinzessin Leonore. Sie ist so schön", kommentiert beispielsweise eine Nutzerin. Ein weiterer Follower schreibt: "Herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag an die wunderschöne Prinzessin Leonore. Und herzlichen Glückwunsch auch an dich und Chris, dass ihr vor zehn Jahren Eltern geworden seid."

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore von Schweden

