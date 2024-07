Seltener Einblick: Prinzessin Madeleine reitet mit Tochter

Prinzessin Madeleine (42) wohnt seit kurzer Zeit wieder in ihrer Heimat Schweden. Von dort gibt sie ihren Followern nun einen privaten Einblick. In ihrer Instagram-Story teilt die Royal-Lady einen Schnappschuss von ihrem Ausritt ins Grüne! "Lieblingsort", schreibt Madeleine zu einem Bild, das ihre Tochter Prinzessin Leonore (10) auf einem Pferd zeigt. Die Kleine reitet vor ihr, dreht sich auf dem Schnappschuss um und lächelt begeistert in die Kamera. Bestens geschützt trägt sie dabei eine Sicherheitsweste und einen dunklen Helm.

Die Begeisterung fürs Reiten hat Madeleine ihrer Tochter wohl weitergegeben. Bereits zur Taufe bekam Leonore ein eigenes Pony geschenkt, wie Daily Mail berichtete. Auf dem neuen Bild von dem Mutter-Tochter-Duo ist allerdings nicht das Taufpferd zu sehen, sondern ein Tier mit deutlich hellerem Fell.

Der Umzug in ihr Heimatland Schweden scheint den Royals gutzutun. Die Tochter von König Carl Gustaf (78) lebte mehrere Jahre mit ihrer Familie in Miami – vor wenigen Wochen kamen sie dann zurück. Viele Fans des schwedischen Königshauses haben lange auf ihre Rückkehr gewartet, doch es werden wohl viele Aufgaben auf sie zukommen, wie der Royal-Experte Johan T. Lindwall gegenüber Svensk Damtidning vermutet: "Sie wird gezwungen sein, Verantwortung zu übernehmen, offizielle Aufgaben wahrzunehmen und in viel größerem Umfang als in den Vereinigten Staaten in ihren verschiedenen Organisationen sichtbar zu sein."

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine und Tochter Leonore im Juli 2024

Clément Morin/Kungl. Hovstaterna Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine mit ihren Kindern, 2024

