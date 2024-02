Wöchentliche Untersuchung: Louise Thompson muss in Klinik!

Sie gibt ein ehrliches Update. Louise Thompson (33) hatte es in der letzten Zeit nicht leicht: Schon seit Längerem kämpft die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin mit gesundheitlichen Problemen. 2018 war bei ihr die chronische Darmerkrankung Colitis Ulcerosa diagnostiziert worden. Zuletzt musste der TV-Star wieder ins Krankenhaus – wurde aber kürzlich nach rund zweieinhalb Wochen wieder entlassen. Nun muss Louise sich erneut untersuchen lassen.

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit jetzt einen Clip, der sie beim Autofahren zeigt. Darin wippt sie im Takt der Musik der Band Biffy Clyro mit dem Kopf. Das Video untertitelt die Britin mit den Worten: "Große Schritte: 1. Erster Schullauf mit der Bande. 2. Dann zurück ins Krankenhaus zur wöchentlichen Untersuchung. 3. Außerdem ist Biffy Clyro einfach super!" Um was für eine Untersuchung es sich handelt, behält Louise jedoch erst mal für sich.

Den Grund für ihren langen Krankenhausaufenthalt erklärte die "The Jump"-Darstellerin vor wenigen Tagen in einem emotionalen Statement im Netz: Während ihres Urlaubs auf Antigua ging es der Schauspielerin plötzlich immer schlechter. Als sie schließlich alle 20 Minuten zur Toilette musste und dabei viel Blut verlor, habe sie einen Rückflug gebucht und sich in eine Klinik begeben.

Anzeige

Getty Images Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson in London

Anzeige

Getty Images Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de