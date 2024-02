Französischer Designer Claude Montana stirbt im Alter von 76

Claude Montana gehörte zu den Größen der französischen Modewelt. Neben seiner eigenen Marke, The House of Montana, entwarf er in den 1990er-Jahren auch für das Luxushaus Lanvin. So kleidete er Models wie Tyra Banks (50), Linda Evangelista (58) und Christy Turlington (55) ein. Sein unverkennbarer Stil: "Power Woman"-Silhouetten mit Schulterpolstern, ausgestellten Hosenbeinen und grellen Farben, vor allem grün. Doch nun ist Claude verstorben.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP bestätigt, verstarb der Designer gestern in seiner Heimatstadt Paris. Über die genauen Umstände seines Todes gibt es bislang keine weiteren Informationen. Er wurde 76 Jahre alt. Die letzten Jahre seines Lebens hatte der Franzose abseits der Öffentlichkeit verbracht, nur wenig ist über sein Leben bekannt. Freunde, Familie und Wegbegleiter wie Manfred Thierry Mugler (✝73) und Jean Paul Gaultier (71) gedenken nun dem Modeschöpfer.

Über seine Fähigkeiten schwärmte unter anderem Bruno Pavlovsky, Präsident des französischen Modeverbandes, gegenüber WWD: "Die Arbeit von Claude Montana verkörperte außergewöhnliche Handwerkskunst. Seine gewagten Kreationen haben eine ganze Generation von Designern beeinflusst."

