Um zu sparen: Lady Louise Windsor wird kein Vollzeit-Royal

Wird Lady Louise Windsor (20) sich ihrer Familie anschließen? Die Tochter von Prinz Edward (59) und Herzogin Sophie (59) bleibt unter den Royals weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Sie studiert an der St. Andrews University in Schottland. Aktuell kann die britische Königsfamilie wohl aber jede Unterstützung gebrauchen, die sie bekommen können. Auch wenn König Charles (75) seine Arbeit nach der Krebsdiagnose wieder aufgenommen hat, sind sie unterbesetzt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Louise sich den Vollzeit-Royals anschließt.

Der Meinung ist zumindest die Adelsexpertin Jennie Bond. "Ich bezweifle, dass Lady Louise jemals ein Vollzeit-Royal wird, zum einen, weil ich nicht sicher bin, ob sie das möchte und zum anderen, weil der König und William nur zu gut wissen, dass die Monarchie dem Steuerzahler gegenüber zunehmend rechenschaftspflichtig sein muss", erklärt die Journalistin gegenüber OK!. Wenn mehr Mitglieder des Palastes offiziell arbeiten, bedeute das auch mehr Personal und Verwaltung, was die Briten mehr Geld kosten würde – und immerhin ist der größte Kritikpunkt an den Blaublütern, dass sie dem Volk zu teuer sind. Außerdem sei Louise noch jung und wolle wahrscheinlich erst einmal das Uni-Leben genießen.

Da sowohl Louise als auch ihr Bruder James (16) keine arbeitenden Royals sind, fehlten sie auch auf dem Balkon während der Krönungsfeier von Charles. Die Expertin Danielle Stacey erklärte Hello!, dass das damals schon nicht erwartet wurde. Zudem entsprechen mehr Mitglieder im direkten Dienst der Krone auch nicht der Vorstellung des Königs von einer "verschlankten Monarchie".

Getty Images Prince Edward, Lady Louise Windsor, Herzogin Sophie und James Viscount Severn

Getty Images Lady Louise Windsor im Juni 2022 in London

Getty Images James Viscount Severn und Lady Louise Windsor im August 2022

