SAG Awards als Omen: Gewinnen diese Stars auch einen Oscar?

Stehen die Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung etwa bereits fest? Am 10. März werden die Academy Awards in Los Angeles verliehen. Bei der beliebten Preisverleihung hoffen auch in diesem Jahr wieder große Schauspieler auf den Sieg – unter anderem könnten die Stars aus den erfolgreichen Filmen "Oppenheimer" und Barbie abräumen. Nun gibt es erste Hinweise auf die möglichen Gewinner der goldenen Statuen!

Am Samstagabend wurden in Los Angeles bereits die Screen Actors Guild Awards der Schauspielergewerkschaft überreicht. Das Event gilt als Vorbote für die Oscars – denn die Sieger der SAGs ergatterten in den vergangenen Jahren auch häufig einen Goldjungen. Ob das auch in diesem Jahr so ist? Dann dürften Cillian Murphy (47), Lily Gladstone, Robert Downey Jr. (58) und Da'Vine Joy Randolph voller Hoffnung sein! Sie gewannen am Samstag jeweils in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller", "Beste Hauptdarstellerin", "Bester Nebendarsteller" und "Beste Nebendarstellerin" und sind allesamt auch in den gleichen Kategorien für einen Oscar nominiert.

2023 räumten alle SAG-Sieger in diesen Hauptkategorien wenige Wochen später bei der Oscar-Verleihung ab. Brendan Fraser (55) wurde bei den SAGs und den Academy Awards geehrt – ebenso wie Michelle Yeoh (61), Ke Huy Quan (52) und Jamie Lee Curtis (65). Was meint ihr: Stehen die Oscar-Gewinner nach den Screen Actors Guild Awards nun fest? Stimmt unten ab.

Getty Images Da'Vine Joy Randolph bei den SAG Awards 2024

Getty Images Lily Gladstone bei den SAG-Awards 2024

Getty Images Brendan Fraser im Rahmen der Vanity Fair Oscar Party 2023

