"Oppenheimer" und Co.: Das sind die Gewinner der SAG Awards!

Gestern Abend war es endlich wieder so weit! Bereits zum 30. Mal wurden in Los Angeles die Screen Actors Guild Awards verliehen. Der Preis gilt als einer der wichtigsten in der Film- und TV-Branche. Unter anderem durften in diesem Jahr Stars wie Emma Stone (35) oder Margot Robbie (33) auf einen der beliebten Awards hoffen. Doch wer konnte am Ende wirklich bei den SAG Awards abräumen?

Der große Gewinner des Abends war ganz klar der Film "Oppenheimer". Insgesamt konnte das Historiendrama drei Preise abstauben. Hauptdarsteller Cillian Murphy (47) und Nebendarsteller Robert Downey Jr. (58) wurden jeweils ausgezeichnet. Außerdem bekam der gesamte Cast einen Preis für ihre herausragende Leistung in dem Film überreicht. Für ihre Rolle in "Killers of the Flower Moon" wurde Lily Gladstone als "Beste Hauptdarstellerin" geehrt. Den Preis als "Bester Schauspieler" in einem TV-Film oder einer limitierten Serie bekam Steven Yeun (40) für seine Performance in der Serie "Beef" überreicht.

Ob die Auszeichnungen ein gutes Omen für die Oscars sind? Die SAG Awards gelten als Vorboten für die am 11. März anstehende Verleihung. Ob Cillian, Lily und Co. wirklich einen der begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen dürfen, bleibt abzuwarten.

