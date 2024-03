Nach 30 Jahren: Danny Devito und Arnie planen neuen Film

1994 feierte die Komödie "Junior" Premiere. Das war das letzte Mal, dass die beiden Hollywood-Kumpel Danny DeVito (79) und Arnold Schwarzenegger (76) zusammen vor der Kamera standen. 30 Jahre später planen die beiden nun endlich ein neues gemeinsames Projekt. "Er ist ein Kumpel. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Wissen Sie, wir versuchen, einen weiteren Film zusammen zu machen. Wir sind gerade dabei. Es wird ein Drehbuch geschrieben. Wir wollen wieder zusammen auf der Leinwand sein", erzählt Danny im Interview mit Fox News Digital. Das Projekt werde aktuell mit der Produktionsfirma Warner Bros. besprochen. Worum es genau geht, verrät der Schauspieler aber nicht.

Eine Fortsetzung ihres Kultfilms "Twins – Zwillinge" aus dem Jahr 1988 wird es aber nicht sein, so viel kann Danny schon verraten. Der Grund dafür ist vor allem Regisseur Ivan Reitman (✝75). Dieser verstarb 2022. Ohne ihn wollen die beiden wohl keine Fortsetzung drehen: "Ivan, er ruhe in Frieden, ist nicht mehr unter uns. Ivan, der 'Twins' gedreht hat, hat uns zum ersten Mal zusammengebracht." Dennoch könne Danny es kaum erwarten, wieder mit Arnie zu arbeiten. Er hoffe, dass der neue Film kommendes Jahr in die Produktion gehen könne.

Erst bei den Oscars begeisterten Arnold und Danny das Publikum gemeinsam. Als Überraschung standen sie als Presenter auf der Bühne und vergaben den Goldjungen für die besten visuellen Effekte. In ihrer Rede gingen sie auf ihre Gemeinsamkeit, einen Batman-Bösewicht gespielt zu haben, ein. Und zogen Kollegen Michael Keaton (72) im Zuschauerraum gleich mit auf, denn der spielte den Superhelden im Jahr 1992: "Du hast Mut, hier dein Gesicht zu zeigen."

Anzeige

Getty Images Danny DeVito im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito bei der 96. Oscar-Verleihung 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de