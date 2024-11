Filmlegende Danny DeVito feiert seinen 80. Geburtstag

Danny DeVito (80) feiert am 17. November einen runden Geburtstag: Der charismatische Schauspieler und Filmproduzent wird 80 Jahre alt. Auch in diesem reifen Alter scheint der quirlige Star aus Filmen wie "Matilda" und "Batmans Rückkehr" genauso energiegeladen wie eh und je zu sein. Den besonderen Tag begeht er vermutlich gewohnt gut gelaunt in seiner geliebten Villa in Beverly Hills, wo er seit der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Rhea Perlman (76) allein lebt. "Mein tägliches Glück ist es, morgens lächelnd die Augen zu öffnen – ohne Wehwehchen – und das noch viele, viele Tage", verriet er laut Bild im Interview.

Die beeindruckende Karriere des 1,52 Meter großen Hollywood-Urgesteins begann überraschenderweise im Schönheitssalon seiner Schwester. Dort startete er als Kosmetiker, wechselte dann an die "New Yorker American Academy of Dramatic Arts", um zunächst Maskenbildner und schließlich doch Schauspieler zu werden. Sein Durchbruch gelang ihm, als sein ehemaliger Mitbewohner Michael Douglas (80) ihm eine Rolle in "Einer flog über das Kuckucksnest" vermittelte. Danach ging es für Danny steil nach oben. Ob als chaotischer Zwillingsbruder im Film "Twins" an der Seite von Arnold Schwarzenegger (77) oder als fieser Pinguin unter der Regie von Tim Burton (66) – Danny hat sich in Hollywood einen festen Platz gesichert. Neben der Schauspielerei war er auch als Regisseur und Produzent erfolgreich und erhielt sogar eine Oscar-Nominierung für "Erin Brockovich".

Privat zeigt sich der Filmstar als bodenständiger Mensch ohne Starallüren, der den engen Kontakt zu seinen Kindern genießt. Sein großes Herz für die Familie kommt auch bei seiner Arbeit am Theater zum Tragen: Zuletzt stand er mit seiner Tochter Lucy Devito (41) in dem Stück "I Need That" am New Yorker Broadway auf der Bühne. Freunde und Fans schätzen seine unverfälschte Art, die gleichermaßen charmant wie bodenständig sei. Wie Bild berichtete, bestätigte sein langjähriger Freund Michael einmal lachend: "Im Herzen ist er ein Kind geblieben." Diese lockere Ungezwungenheit ist wohl eines von Dannys großen Geheimnissen für ein langes und glückliches Leben.

Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito in "Twins"

Getty Images Rhea Perlman, Lucy DeVito, und Danny DeVito, 2024

