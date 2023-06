Danny DeVito und Ex Rhea sind erstmals Großeltern geworden

Sie freuen sich wohl enorm! Danny DeVito (78) und Rhea Perlman (75) waren lange Zeit ein Paar. Doch bei den beiden lief in der Beziehung nicht immer alles rosig. 2012 gingen die Turteltauben durch eine schwere Krise und wollten sich scheiden lassen. Zu dieser kam es nie, dennoch leben die zwei schon länger getrennt. Doch derzeit können sie wohl nicht glücklicher sein, denn die Schauspieler haben große Neuigkeiten zu verkünden: Sie wurden zum ersten Mal Großeltern!

Das berichtet Rhea im "Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus"-Podcast und meint: "Meine Kinder sind alle schon so sehr gewachsen, und eines meiner Kids bekam nun ein Kind." Dies sei erst sieben Wochen her. "Es ist einfach so großartig! Jeder sagte, sowas würde das eigene Leben so sehr verändern, wenn man ein Enkelkind bekommt – und das tut es auch", schildert die 75-Jährige.

Rhea und Danny sind allem Anschein nach sehr froh, dass sie ihr Glück teilen können. Vor allem die US-Amerikanerin! "Es gibt da so eine bestimmte Art von Liebe. Ich meine, die hab ich auch gefühlt, als ich meine eigenen Kinder geboren hatte", erzählt sie weiter. Diese Liebe gebe es im Leben nicht oft.

Anzeige

Getty Images Danny DeVito im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Rhea Perlman, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rhea Perlman und Danny DeVito im Jahr 2016

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden sich mit so froher Botschaft melden? 76 Stimmen 67 Ja, das freut mich auch so riesig! 9 Nein, das hätte ich nicht gedacht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de