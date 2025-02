Danny DeVito packt über sein riskantes "Taxi"-Casting aus

Danny DeVito (80) erinnert sich, wie er bei der Audition für die Kult-Sitcom "Taxi" beinahe alles auf eine Karte setzte. Der Schauspieler, der später für seine Darstellung des aufbrausenden Taxidisponenten Louie De Palma einen Emmy und einen Golden Globe gewann, sorgte 1978 für Aufsehen, als er die damaligen Verantwortlichen mit einer frechen Bemerkung konfrontierte. "Ich kam rein, hielt das Drehbuch in der Hand und sagte: 'Eins will ich vorher wissen: Wer hat diesen Mist geschrieben?' und warf es auf den Tisch", berichtete Danny im Interview mit der AARP. Der Raum soll nach einem Moment angespannter Stille in schallendes Gelächter ausgebrochen sein. "Louie trat in ihr Leben, und der Rest ist Geschichte", fügte er hinzu.

Die Rolle des Louie De Palma öffnete Danny die Türen zu einem Leben voller Rollenvielfalt und Hollywood-Ruhm. Nach seinem Durchbruch bei "Taxi" spielte er in Kino-Hits wie "Twins", "Batman Returns" und "Matilda" – letzterer Film, in dem seine damalige Ehefrau Rhea Perlman (76) ebenfalls mitwirkte, ist bis heute ein Familienklassiker. Auch nach Jahrzehnten feierte Danny weiterhin Erfolge, etwa mit der Serie "It's Always Sunny in Philadelphia", in der er zwischen 2007 und 2023 einen chaotischen Unternehmer verkörperte. Seinen unverwechselbaren Humor und seinen Mut, Risiken einzugehen, hat er sich über die Jahre bewahrt – Eigenschaften, die ihn sowohl bei Fans als auch bei Kollegen beliebt machen.

Privat ist die Familie das Herzstück seines Lebens. Zusammen mit seiner früheren Filmpartnerin Rhea Perlman hat Danny drei erwachsene Kinder – darunter Tochter Lucy DeVito (41), mit der er jüngst im Film "A Sudden Case of Christmas" zusammenarbeitete. Er beschrieb das Projekt als "etwas, das die ganze Familie gemeinsam ansehen kann". Seit Lucy und ihre Schwester Grace ihn vor Kurzem zum Großvater gemacht haben, hat sich sein Fokus noch weiter auf die Familie verlagert. "Ich bin voller Freude", sagte Danny und riet seinen Kindern scherzhaft, nichts zu verpassen: "Schaut nicht weg, denn plötzlich ist das Kind am Hula-Hoop-Reifen."

Getty Images Danny DeVito und Rhea Perlman

Getty Images Rhea Perlman, Lucy DeVito, und Danny DeVito im Jahr 2024

