Rhea Perlman und Ex Danny DeVito sind immer noch verheiratet

Rhea Perlman (75) und Danny DeVito (78) sind offiziell noch immer Eheleute! Vor über zehn Jahren gaben die beiden Schauspieler bekannt, dass ihre Ehe vor dem Ende steht. 1982 hatten sich die beiden das Jawort gegeben und drei gemeinsame Kinder bekommen. Trotz der Trennung verstehen sich die beiden immer noch gut. Wie Rhea jetzt verrät, sind Danny und sie auch noch nicht geschieden!

"Wir sind immer noch verheiratet und wir sind immer noch sehr gute Freunde", verrät die 75-Jährige im Podcast "Wiser Than Me". Doch die Barbie-Darstellerin gibt auch zu, dass das anfangs gar nicht so leicht war. "Es gab viele Gründe für unsere Trennung, auf die ich nicht näher eingehen werde. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir uns einigermaßen verstanden und ein gutes Verhältnis zueinander gefunden haben", betont Rhea.

Einen Partner habe der Filmstar aktuell nicht. "Ich lebe nicht gern allein. Ich bin gern allein. Ich mag es, Zeit für mich zu haben", erzählt Rhea. Auch während der Ehe mit Danny habe sie die Wochen genossen, in denen er beruflich weg war.

Getty Images Danny DeVito und Rhea Perlman

Getty Images Danny DeVito und Rhea Perlman, 2014

Getty Images Rhea Perlman, Schauspielerin

