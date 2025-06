So viel verdiente Arnold Schwarzenegger mit dem Film "Twins"

Arnold Schwarzenegger (77) hat verraten, dass die Komödie "Twins" von 1988 die profitabelste Produktion seiner gesamten Karriere war. In der Sendung "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (57) erklärte der Schauspieler, dass ihm der Film mehr als 40 Millionen Dollar (etwa 34 Millionen Euro) eingebracht habe – mehr als jeder andere, an dem er je mitgewirkt hat. Arnold, der in "Twins" an der Seite von Danny DeVito (80) spielte, bezeichnete den Deal als "fantastisch". Damals verzichtete er auf ein festes Gehalt und handelte stattdessen eine Beteiligung am Backend der Produktion aus.

Damals war Arnold Schwarzenegger vor allem als Actionstar bekannt. Filme wie "The Terminator", "Conan der Barbar" und "Predator" hatten ihn zum Kassenschlager gemacht, doch seine komödiantischen Fähigkeiten galten als unbewiesen. Wie Arnold in einem Gespräch mit seinem Sohn Patrick (31) erklärte, hielten viele seine Besetzung in einer Komödie für absurd: "Sie haben gesagt: 'Warum sollten wir das machen? Je mehr dieser Typ auf der Leinwand tötet, desto mehr Geld verdienen wir.'" Erst Regisseur Ivan Reitman (✝75) und Co-Star Danny DeVito glaubten an das Projekt. Gemeinsam überzeugten sie die Studios mit einem ungewöhnlichen Deal: Für ein reduziertes Budget von 16,5 Millionen Dollar (etwa 14 Millionen Euro) verzichteten sie auf feste Gagen und sicherten sich stattdessen 40 Prozent der Einnahmen.

"Twins" wurde ein riesiger Erfolg und spielte weltweit über 216 Millionen Dollar (etwa 186 Millionen Euro) ein. Zusätzliche Einnahmen aus dem Heimvideomarkt steigerten den Gewinn weiter. Trotz des finanziellen Triumphs kam es nie zu einer Fortsetzung. Geplant war ein Sequel mit dem Titel "Triplets", in dem Eddie Murphy (64) als dritter Bruder ins Geschehen eingreifen sollte. Doch nach dem plötzlichen Tod von Regisseur Ivan Reitman wurde das Projekt nicht weiterverfolgt. Für Arnold Schwarzenegger bleibt "Twins" dennoch ein ganz besonderes Kapitel seiner Karriere – eines, das ihm nicht nur finanziellen Erfolg, sondern auch Anerkennung als vielseitiger Schauspieler einbrachte.

