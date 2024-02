Reggae-Sänger Peter Anthony Morgan stirbt mit nur 46 Jahren

Die Musikwelt trauert um einen einst so hellen Stern. Im Jahr 1994 hatte Peter Anthony Morgan zusammen mit seinen Geschwistern eine eigene Reggae-Band ins Leben gerufen: Morgan Heritage. Dabei war er der Frontmann der Gruppe. 2016 gelang ihnen der ganz große Durchbruch – für ihr Album "Strictly Roots" wurden sie mit einem Grammy ausgezeichnet. Doch nun die traurige Nachricht: Peter ist plötzlich verstorben.

Peters Tod bestätigt seine Familie in einem emotionalen Statement auf Instagram. "Aus aufrichtiger Liebe teilen wir mit, dass unser geliebter Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Frontmann von Morgan Heritage, Peter Anthony Morgan, am 25. Februar verstorben ist", heißt es in der Stellungnahme. Zu den genauen Umständen seines Ablebens ist bislang noch nichts bekannt.

Die Anteilnahme im Netz ist enorm – unter dem Beitrag nehmen seine Fans auf rührende Weise Abschied. "Zweifellos eine der größten Stimmen aller Zeiten in allen Genres! Unglaublich traurige Nachrichten", "Eine der süßesten Stimmen des Reggae, er viel zu früh gegangen!" oder "Das ist herzzerreißend", laute nur einige der betrübten Kommentare.

Getty Images Die Mitglieder der Band Morgan Heritage

Getty Images Peter Anthony Morgan, Sänger

Getty Images Peter Anthony Morgan (mitte) mit seinen Geschwistern Memmalatel (links) und Roy (rechts)

