"Charmed"-Produzent E. Duke Vincent stirbt mit 91 Jahren

Tragischer Verlust in der Filmwelt! Dank erfolgreicher Serien wie Charmed oder Beverly Hills, 90210 wurde E. Duke Vincent in Hollywood ein angesehener TV-Produzent. Begonnen hatte er seine Karriere bereits in den 60ern, als er an der Dramaserie "The Blue Angels" mitgewirkt hatte. Das soll seine Liebe zum Fernsehen geweckt haben, wodurch er 1962 sogar seine Karriere bei der United States Navy aufgab. Nun gibt es traurige Nachrichten: E. ist mit 91 Jahren verstorben.

Das gibt seine Frau Pamela über die Blue Angels Association heute via Facebook bekannt. "Mit tiefer Trauer informiere ich euch über das Ableben meines geliebten und brillanten Ehemannes E. Duke Vincent, einem legendären Blue Angel, einem mit dem Emmy ausgezeichneten Fernsehproduzenten und -autoren und einem versierten Romanautor", heißt es in dem Statement. E. soll bereits am 10. Februar in seinem Haus im kalifornischen Montecito verstorben sein. Zu den Todesumständen ist noch nichts weiter bekannt.

Seine Arbeit für das US-Fernsehen wurde für den Film "...und das Leben geht weiter" mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Darin spielten unter anderem die Hollywoodstars Richard Gere (74) und Ian McKellen (84) die Hauptrollen. Insgesamt produzierte E. sieben Serien und 39 Filme und schrieb außerdem mehrere Romane.

Anzeige

Getty Images Der Cast und die Produzenten von "Charmed", 2005

Anzeige

Getty Images Brad Kern und E. Duke Vincent, Produzenten von "Charmed"

Anzeige

Getty Images E. Duke Vincent mit "Charmed"-Darstellerin Holly Marie Combs und Brad Kern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de