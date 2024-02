Prinz Harry will zurück nach Hause: Wird Meghan etwa nervös?

Da möchte sie am liebsten nicht mitmachen. Schon länger wird darüber spekuliert, dass Prinz Harry (39) wieder engere Bande zu seiner Familie knüpfen möchte. Vor allem seinem Vater König Charles (75) nähert er sich wohl wieder an. Ob die Beziehung zu seinem Bruder William (41) noch zu retten ist, ist fraglich. Harry scheint mit Gattin Meghan (42) und den Kindern zurück nach Großbritannien ziehen wollen. Und darüber macht Meghan sich wohl richtig Sorgen!

Wie Insider gegenüber Ok! offenbaren, nehmen Harrys Umzugspläne langsam Gestalt an – und Meghan ist davon wohl kein Fan. "Er will unbedingt, dass Meghan und die Kinder ihn begleiten, aber ich glaube, sie ist besorgt und fühlt sich in Großbritannien sehr unwohl", meint die Quelle. Die US-Amerikanerin sei sich bewusst, dass sie in der Vergangenheit "unerwünscht war" und sie glaube nicht, dass es diesmal anders sein werde. Es müsse erst einiges geklärt werden, bevor sie einem Umzug zustimme.

Die anstehenden Invictus Games in Großbritannien könnten auch für Meghan eine Möglichkeit sein, zurückzukommen. Zumindest betonte Harry bereits, dass er die Gelegenheit nutzen werde. "Ich werde so oft wie möglich meine Familie besuchen", erklärte er bei "Good Morning America". Er habe einige Reisen geplant, die ihn zurück auf britischen Boden führen werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2024

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

