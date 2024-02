Valentinstag: Das war Lady Gabriella und Thomas' letztes Pic

Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt ist nicht lange her. Am Dienstagabend wurde bekannt, dass die britischen Royals um ein Familienmitglied trauern. Der Schwiegersohn von Prinz Michael von Kent, dem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), ist tot. Der Mann von Lady Gabriella Windsor (42) wurde 45 Jahre alt. Sein plötzlicher Tod ist ein großer Schock für seine Hinterbliebenen. Noch vor rund zwei Wochen wirkten Thomas und seine Gabriella total glücklich.

Hello liegen Schnappschüsse vor, die die beiden am Valentinstag bei einer Veranstaltung zeigen. Die zwei besuchten ein Event in London, das von Gabriellas Bruder Lord Frederick veranstaltet wurde. Als Thomas und seine Frau auf dem Red Carpet ankamen, sprühten sie vor guter Laune und strahlten um die Wette. Es war nicht zu übersehen, wie glücklich und verliebt Thomas und Gabriella waren.

In einer offiziellen Mitteilung vom Buckingham Palace heißt es, dass der Finanzberater am Sonntagabend gegen 18 Uhr leblos aufgefunden wurde. Wie eine Sprecherin beteuerte, drücken König Charles (75) und Königin Camilla (76) ihre Anteilnahme gegenüber Lady Gabriella sowie allen anderen Familienmitgliedern aus.

Getty Images Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston bei der Beerdigung von Prinz Philip

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2022

Getty Images Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor, 2019

