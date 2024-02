Der US-Schauspieler Buddy Duress stirbt mit nur 38 Jahren!

Erschütternde News um Buddy Duress! Der Schauspieler begann seine Karriere vor der Filmkamera im Jahr 2014. Seither baute sich Michael C. Stathis, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, Schritt für Schritt eine Laufbahn in Hollywood auf – und das gelang ihm auch. So spielte Buddy beispielsweise in Streifen wie "Heaven Knows What" mit. Zudem wirkte er an der Seite von Robert Pattinson (37) in "Good Time" in der Rolle des Rays mit. Doch nun wird bekannt, dass Buddy bereits im vergangenen Jahr gestorben ist...

Gegenüber People gibt Buddys Bruder Christopher Stathis nun diese traurige Neuigkeit bekannt. Demnach starb der Schauspieler bereits im vergangenen November. Buddy habe einen Herzstillstand nach einem Drogencocktail erlitten, wie sein Bruder berichtet. Der US-Amerikaner wurde nur 38 Jahre alt.

Bereits vor seinem Tod soll Buddy Probleme gehabt haben. So wurde er beispielsweise 2019 wegen schweren Diebstahls festgenommen. Wenig später wurde der TV-Star erneut verhaftet, weil er drohte, das Haus seiner Mutter anzuzünden. "Trotz aller Probleme, die er im Leben hatte, schaffte er es irgendwie, sie beiseitezuschieben, wenn es an die Arbeit ging", erinnert sich sein Kollege Cameron Van Hoy gegenüber dem US-Magazin an ihn.

Getty Images Robert Pattinson und Buddy Duress bei der NYC-Premiere von "Good Times"

Getty Images Buddy Duress auf dem Filmfestival in Cannes 2017

Getty Images Buddy Duress

