Ex-Stabhochspringer Fabian Schulze stirbt mit nur 39 Jahren!

Der Deutsche Leichtathletik-Verband gibt traurige Nachrichten bekannt: Der ehemalige Stabhochspringer Fabian Schulze (✝39) ist gestorben. "Am vergangenen Sonntag ist der frühere Stabhochspringer Fabian Schulze wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag in seiner Wahlheimat Sonthofen an einer tückischen Krankheit verstorben", erklärt der Verband in einem Statement auf X. Woran genau der Filderstädter litt, geht aus der Nachricht allerdings nicht hervor. "Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden", heißt es zu Fabians Tod weiter.

Fabian gehörte zur goldenen Generation der Stabhochspringer und galt als extrem talentiert. Bereits früh mischte er vorne mit und konnte beispielsweise die Deutschen Jugendmeisterschaften für sich entscheiden. Als Profi durfte er sich 2006 sowie 2011 stolz deutscher Vizemeister nennen. Im selben Jahr landete er bei den Halleneuropameisterschaften auf einem guten vierten Platz. Seinen persönlichen Bestwert stellte der Athlet im Freien auf – 5,81 Meter gelangen ihm damals. In der Halle kam er sogar noch ein bisschen weiter und schaffte es auf 5,83 Meter. 2014 beendete er seine Karriere schließlich.

Erst im vergangenen Jahr wurde die Welt des Stabhochspringens von einem schweren Verlust erschüttert: Tim Lobinger (✝50) litt viele Jahre an einer aggressiven Form von Krebs und verlor den Kampf schließlich. Er zählte in den 1990ern zu den Besten der Sportart. So wurde er unter anderem Europameister und Weltmeister in der Halle.

Anzeige

Getty Images Fabian Schulze im August 2006

Anzeige

Getty Images Fabian Schulze, deutscher Stabhochspringer

Anzeige

Getty Images Tim Lobinger, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de