Eric Sindermann sicher: Mike Cees hat Desiree manipuliert!

Der Beef geht in eine weitere Runde! Eric Sindermann (35) und Mike Cees sind seit ihrer Teilnahme an B:REAL – Echte Promis, echtes Leben nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Der Hintergrund: Mike hatte eine Affäre mit Arielle Rippegather (33) gehabt, für die sich der einstige Handballer eingesetzt hatte. Nun scheint der Streit wieder hochzukochen – und zwar wegen Desiree Hansen, der Ex des selbsternannten Modekönigs von Deutschland: Eric gibt Mike die Schuld für seine Trennung!

"Durch seine Videos hat die Person meine Ex-Freundin extrem manipuliert und letztendlich dazu gebracht, schlecht über mich zu denken", beginnt der 35-Jährige sein Statement auf Instagram. Damit ist Mike gemeint, der bei der Trennung von Eric und Desiree offenbar seine Finger im Spiel gehabt haben soll: "Diese Person ist mit daran Schuld, dass meine Beziehung am Ende des Tages zugrunde gegangen ist."

Ob Eric aus einem guten Grund so sauer auf Mike ist? Immerhin schließt Desiree ein Comeback mit dem Realitystar aus, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet: "Ein Beziehungscomeback mit Eric kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe lange genug über alles nachdenken können und natürlich könnte man sich bestimmt irgendwie zusammenraufen und es noch mal versuchen, aber es ändert nichts." Die beiden seien einfach zu verschieden.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Mike Cees, Realitystars

Anzeige

Instagram / sindsen Desiree Hansen und Eric Sindermann im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / miss.sugar.offiziell Desiree Hansen, "Stranger Sins"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de