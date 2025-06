Nach langer Funkstille: Mike Cees meldet sich im Netz zurück

Nach Monaten der Stille sorgt Mike Cees (37) jetzt für laute Schlagzeilen. Auf Instagram meldete sich der Realitystar mit einem Clip zurück, der an die Ästhetik eines Filmtrailers erinnert. Mit explosiven Effekten beginnt das Video, bevor kurze Ausschnitte von Statements des ehemaligen TV-Teilnehmers folgen. Darin beschreibt er seine Sicht auf vergangene Ereignisse mit markanten Aussagen wie: "Für mich ist das alles ein Neuanfang" und "Der ganze Reality-Haufen ist komplett nur verlogen". Zum Abschluss erklärt Mike: "Ich mach' das jetzt ein einziges Mal, dann habt ihr meine Sichtweise. Alles andere juckt mich nicht." Was genau er mit diesem Post ankündigt, bleibt abzuwarten.

Im Video klingt deutlich an, dass der ehemalige Teilnehmer von Prominent getrennt mit mehreren Wegbegleitern abrechnen möchte. Mike spricht von "Hilflosigkeit" und davon, dass ihn viele Menschen im Stich gelassen hätten. Es scheint, als sei der Clip ein Teaser für ein größeres Statement, dessen Inhalte möglicherweise eine Abrechnung mit seinem früheren Umfeld darstellen könnten. Sowohl Fans als auch Kritiker spekulieren bereits in den sozialen Medien, worauf Mike mit seinen Andeutungen hinauswill – die Spannung steigt.

Mike sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Aufmerksamkeit, sowohl im Rampenlicht als auch abseits davon. Nach einem Gefängnisaufenthalt fiel er bereits durch seine offenen Angriffe auf ehemalige Bekannte auf, denen er scharf vorwarf, ihn in einer schwierigen Zeit nicht unterstützt zu haben. Dabei scheute er sich nicht, einige der Betroffenen namentlich zu nennen. "An die JVA-Beamten, die Daten von mir nach außen gegeben haben: Eure Namen liegen mir vor. Was habt ihr euch dabei gedacht?", fragte er sich damals in seinem Statement auf Instagram.

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022