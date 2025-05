Haben Michelle Monballijn und Ex Mike Cees noch Kontakt?

Michelle Monballijn und ihr Ex-Mann Mike Cees sind seit Kurzem offiziell geschieden. Doch bedeutet der Schlussstrich auch den endgültigen Kontaktabbruch? Promiflash hakte bei der Sommerhaus der Stars-Bekanntheit nach. Mit einem Augenzwinkern antwortete Michelle zunächst: "Klar – über unsere Anwälte." Doch schnell wurde sie ernster und stellte klar, dass sie das Kapitel endgültig hinter sich gelassen habe. "Ich wünsche ihm, dass er seinen Weg findet – möglichst weit weg von meinem GPS-Signal", fügte sie trocken hinzu und beschrieb den aktuellen Kontakt als "so warm wie ein Tiefkühlpizzakarton".

Dass Michelle kein Interesse daran hat, den Kontakt zu ihrem Ex-Mann aufrechtzuerhalten, ist nicht gerade verwunderlich. Nachdem die Scheidung reibungslos über die Bühne gegangen war, meldete die Blondine sich auf Instagram erleichtert bei ihren Fans. "Mir fällt so eine Riesenlast von den Schultern", erklärte sie und fügte hinzu: "Für viele ist die Scheidung ein Tiefpunkt. Für mich ist es ein Befreiungsschlag."

Mike und Michelle blicken auf eine turbulente Liebesgeschichte zurück. Im Frühjahr 2020 wurden die beiden ein Paar und nach nur einem Jahr Beziehung traten sie gemeinsam vor den Traualtar. Lange hielt das Liebesglück jedoch nicht an: Im Jahr 2023 gaben sie die Trennung bekannt. Dass es Probleme in ihrer Ehe gab, wurde aber schon innerhalb der Beziehung während diverser Reality-TV-Auftritte deutlich. Vor allem ihre Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" deckte die Schattenseiten ihrer Ehe auf.

