Video-Abrechnung: Darum packt Mike Cees genau jetzt aus

Mike Cees (37) meldete sich am Freitag nach langer Stille mit einem Video zurück – und er plant eine ganze Reihe solcher Statement-Clips. Die Reality-TV-Bekanntheit möchte einige Sachen loswerden, wie er andeuten ließ und nutzt das zugleich, um die Dinge für sich aufzuarbeiten. Um all das zu schaffen, musste der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer "erst mal wieder zu [seiner] Stärke zurückfinden", wie er gegenüber Bild verrät und erklärt, weshalb er die Statements erst jetzt nach dieser langen Ruhephase veröffentlicht. Am heutigen Sonntag um 18 Uhr geht das erste Video online. "Da es die Menschen interessiert hat, was andere über mich und mein innerstes Privatleben erzählen, bin ich davon überzeugt, dass auch meine Sicht von Interesse ist", ist sich Mike sicher.

Zurück in die Reality-TV-Welt möchte der ehemalige Eventmanager damit aber nicht unbedingt. "Ich habe viele Anfragen abgesagt. Es gibt eigentlich nur noch zwei Formate, die mich interessieren. Alles andere schadet mir nur", ist er sich sicher. Die Videos, in denen Mike seine Erlebnisse verarbeitet, sollen einen tiefen Einblick in sein Leben und die Geschehnisse rund um seine Inhaftierung geben. Details zu den Gründen für seinen Gefängnisaufenthalt und die Auswirkungen dieser Zeit auf sein Leben werden laut seinem eigenen Versprechen nicht ausgeklammert. Dabei betont er, dass die Konflikte mit seiner Mutter eine prägende Rolle in seinem Leben gespielt haben – ein Thema, das er im Rahmen der Videos weiter beleuchtet. Fans erwarten gespannt, was der Reality-Star außerdem enthüllen wird.

Mike wurde 2021 durch seine Teilnahme an der Show Das Sommerhaus der Stars bekannt, bei der er vor allem für sein oftmals kontroverses Verhalten gegenüber anderen Teilnehmern und seiner damaligen Partnerin Michelle Monballijn in den Fokus geriet. Sein öffentliches Bild ist bis heute von dieser Zeit geprägt. Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass gegen den DJ wegen einer unbezahlten Geldstrafe aus einem Betrugsprozess ein Haftbefehl vorgelegen hatte, weswegen er wenig später verhaftet und hinter Gittern gebracht wurde. Wie es zu all dem kam und wie es für ihn im Gefängnis weiterging, erfahren die Fans womöglich schon in wenigen Stunden in seinem ersten Video.

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten