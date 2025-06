Fans verwirrt: Sie verstehen Statement von Mike Cees nicht

Mike Cees (37) hat sich in einem YouTube-Video nach längerer Funkstille zurückgemeldet und für Verwirrung unter seinen Fans gesorgt. In dem sechsminütigen Clip spricht der 37-Jährige von einem "Neuanfang" und verspricht seinen Zuschauern "harte Worte" sowie "erste Einblicke". Er erklärt zudem, künftig sein Privatleben stärker schützen zu wollen und nicht mehr alles öffentlich zu teilen. "Ich werde in Zukunft viel besser auf mein Privatleben achten und nichts mehr an die Öffentlichkeit geben, was mein Privatleben und mein privates Umfeld angeht", lauteten seine Worte. Des Weiteren spricht Mike zwar mehrere Vorfälle an, doch bleibt er vage und geht nicht auf Details ein, was in den Kommentaren zahlreiche Unklarheiten auslöst. Viele Fans kritisieren die mangelnde Verständlichkeit seiner Ausführungen: "Kontext dazu wär gut", schrieb ein Zuschauer, ein anderer beklagte "völlig unzusammenhängende Schnipsel".

Die überwiegende Mehrheit kommentiert, dass sie nicht nachvollziehen könne, worauf er eigentlich hinauswolle. Einige bitten ihn um eine klarere Struktur und eine detailliertere Schilderung der Ereignisse, während andere darauf hinweisen, dass er nichts erklären müsse, wenn er nicht bereit sei, vollständig offen zu sprechen. Was genau ihn zu seinem öffentlichen Statement bewegte und welche Vorfälle er meint, bleibt weiterhin unklar, was die Gerüchteküche anheizt.

Mike sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. So beispielsweise vor etwa einem halben Jahr, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess nicht bezahlt hatte. Im Gespräch mit Bild schilderte er offen seine Zeit in Haft, berichtete von einer Panikattacke bei Haftantritt und beschrieb seinen kalten Entzug von Alkohol und Drogen. "Als die Zellentür sich schloss, hatte ich eine Panikattacke und habe nur noch geheult. Das war Psychoterror, da nur so zu liegen, auf acht Quadratmetern", gab er ehrlich zu. Im gleichen Interview ging er auch auf seine Drogensucht ein. Ob er in seinen YouTube-Statements ebenso ehrlich auf all die Themen, die ihn beschäftigen, eingehen wird, bleibt abzuwarten. Doch wie Mike verlauten lässt, plane er eine ganze "Video-Reihe", um alles für sich aufzuarbeiten.

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / mikecees_official Mike Cees, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022

Anzeige