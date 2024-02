Kritik an Miss-Germany-Wahl: Larissa Neumann macht Ansage!

Larissa Neumann hat etwas zu sagen! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nahm in diesem Jahr an der Miss Germany-Wahl teil. Sie schaffte es sogar bis unter die Top Ten! Gewonnen hat aber Apameh Schönauer. Schon länger geht es bei der Miss-Wahl aber nicht um Schönheit, sondern um eine soziale Mission – was auf viel Unverständnis stößt. Larissa macht deswegen nun eine fette Ansage!

"Wer sich nur zehn Sekunden mit Miss Germany mal richtig beschäftigt hat, weiß, dass es seit Jahren kein Schönheitswettbewerb mehr ist. Und das ist auch gut so! Wir Frauen sind so viel mehr als unsere Figur, unsere Titten und unser Arsch", stellt die Influencerin auf Instagram klar. Sie sei schockiert von den negativen Kommentaren und dem Hate, die die Miss Germany erfahren muss. Frauen auf ihr Äußeres zu reduzieren sei nicht mehr zeitgemäß und daher sei der Wandel bei der Wahl mehr als angebracht. "Hier geht es nicht mehr um 'Wer ist die Schönste im Land', sondern Frauen, die Verantwortung übernehmen. Vielleicht beschäftigt ihr euch in Zukunft mal weniger mit dem Aussehen, der Herkunft und dem Alter, sondern mehr damit, warum die Frauen da stehen, für was sie da stehen und für was sie sich einsetzen", schließt sie ab.

Nachdem die Siegerin gekürt worden war, wurden plötzlich Schummelvorwürfe laut. Die Siegerin soll nämlich den Veranstalter kennen. Auch dazu hat Larissa eine klare Meinung: "Mir ist das so was von Latte, wer da gewonnen hat. Uns allen ging es einfach nur darum, eine Plattform zu finden und unsere Mission vorzustellen."

Miss Germany Die Finalistinnen der "Miss Germany 2024"-Wahl

Instagram / api_schoenauer Apameh Schönauer, "Miss Germany 2024"

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Influencerin

