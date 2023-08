Kein Comeback: Ex-GNTM-Girl Larissa Neumann neu vergeben

Sie hat jemand neues kennengelernt. Vergangenes Jahr war Larissa Neumann noch glücklich mit ihrem Mickey zusammen. Doch die beiden trennten sich, nachdem festgestanden hatte, dass der Hottie für eine unbestimmte Zeit auf die andere Seite der Welt fliegt. Als endgültig bezeichnete die ehemalige GNTM-Kandidatin die Trennung damals allerdings nicht. Doch inzwischen scheint Mickey vergessen zu sein: Larissa ist wieder verliebt.

Auf einem Event erscheint die Beauty gemeinsam mit ihrem Liebsten und stellt gegenüber Promiflash klar: "Mein Mann in Lederhosen gefällt mir sehr gut." Damit bestätigt die Blondine auch ihre neue Beziehung. Dann verrät die Beauty außerdem: Die beiden kennen sich schon länger: "Wir haben uns tatsächlich im Februar in München kennengelernt, weil ich wegen der Uni da war. Und da haben wir uns einfach durch Freunde auf einer Party kennengelernt."

Auch über ihre gemeinsame Zukunft haben sich die beiden Verliebten offenbar schon Gedanken gemacht. "Ja, vielleicht haben wir auch einige Zukunftspläne, vielleicht steht auch so was wie Zusammenziehen schon im Raum", teasert die Blondine bereits an. In festen Tüchern scheint das aber wohl noch nicht zu sein.

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Model

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann mit ihrem neuen Freund

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Model

