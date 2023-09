Deshalb will Larissa Neumann an Miss-Germany-Wahl teilnehmen

Sie hat ein Ziel! Larissa Neumann hatte 2020 an der TV-Show Germany's Next Topmodel teilgenommen. Dabei wollte sie für mehr Body Positivity in der Castingshow sorgen. Am Ende hatte sie den siebten Platz belegt. Zwei Jahre später stand die Wahl-Berlinerin erneut vor der Kamera und nahm am Kampf der Realitystars teil. Zuletzt wurde bekannt, dass das Nachwuchsmodel sich für Miss Germany beworben hat. Mit Promiflash plaudert Larissa jetzt über die Beweggründe ihrer Bewerbung.

Die Influencerin erzählt gegenüber Promiflash, dass sie die Wahl bereits die letzten Jahre aufmerksam verfolgt habe. Für dieses Jahr habe sie sich dann eine Mission überlegt, für die sie Aufmerksamkeit schaffen möchte: "Meine Sache, für die ich mich einsetze, ist Awareness für alleinerziehende Eltern zu schaffen, weil meine Mama ja alleinerziehend war. [...] Es ist schon hart für beide Parteien. Für die Kinder und für die Eltern und da will ich mehr Aufmerksamkeit drauf lenken."

Larissa findet jedoch, dass es schwer ist, sich privat dafür einzusetzen: "Also ich rede in meinen Storys darüber. [...] Aber durch Miss Germany erhoffe ich mir ein bisschen Hilfe von deren Seite, weil die ja auch ihre Kontakte haben und auch Organisationen, damit man vielleicht auch richtig was bewirken kann." Alleine schaffe die TV-Bekanntheit das nicht so ganz.

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann im August 2022

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Model

