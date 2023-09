Hat Larissa Neumann noch Kontakt zu den anderen GNTM-Girls?

Hat Larissa Neumann ihre Zeit bei Germany's Next Topmodel komplett hinter sich gelassen? Die blonde Schönheit nahm 2020 an der 15. Staffel der Castingshow teil. Für den Sieg hat es damals jedoch nicht ganz gereicht – die ehemalige Kandidatin belegte den siebten Platz. Konnte sie dafür langfristige Freundschaften in der Show gewinnen? Promiflash verriet Larissa nun, ob sie noch Kontakt zu ihren damaligen GNTM-Mitstreiterinnen hat.

Bei der Angermeier Trachtennacht gestand das Model im Promiflash-Interview: "Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu den anderen GNTM-Girls." Böses Blut scheint jedoch nicht zwischen ihnen zu fließen. So sei laut Larissa einfach nur jede ihren eigenen Weg gegangen. "Zudem ist das Ganze ja jetzt auch schon über drei Jahre her", betonte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin.

Doch verfolgt Larissa die neuen GNTM-Staffeln weiterhin aktiv? "Tatsächlich habe ich die letzte Staffel gar nicht verfolgt. Auf TikTok wurde mir manchmal was angezeigt, aber das war es dann auch", erklärte sie im Interview. Zeitlich ist Larissa derzeit ziemlich eingespannt: Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Beauty an der Miss-Germany-Wahl teilnehmen möchte.

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann im August 2022

RTLZWEI GNTM-Girl Larissa Neumann bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Model

