GNTM-Larissa stellt nach Fremdgeh-Vorwurf klar: Sie war treu

Larissa Neumann war ihrem Mickey gegenüber immer loyal! Vor einigen Monaten gingen die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund getrennte Wege, denn Mickey wollte alleine reisen. Doch endgültig war das ganze wohl nicht – bis jetzt. In einem TikTok-Video unterstellte der Holländer seiner Ex nämlich, dass sie fremdgegangen sei. Nun gab auch die Beauty ein Statement zu der Trennung ab.

"Ich fühle mich in dieser Situation machtlos", beginnt Larissa ihr Video auf TikTok. Mickey behauptete in seinem Video, dass seine Ex ihm fremdgegangen sei und psychische Probleme hätte. "Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr so ein Video über euch selber seht, wo Dinge behauptet werden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, also mir gehts einfach scheiße damit", öffnet sich Larissa ihren Fans.

Außerdem verrät Larissa, dass sie von Fans Nachrichten bekommen habe, als Mickey im Urlaub war. Er soll zum Beispiel auf Bali mit anderen Frauen geflirtet und auch nach deren Nummer gefragt haben. "Das war der Punkt, das war auch der Abend, wo ich dann Schluss gemacht habe", erklärt Larissa weiter. Zudem hätten sie sich "super oft gestritten".

RTLZWEI GNTM-Girl Larissa Neumann bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann mit ihrem Freund Mickey

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im Februar 2020

