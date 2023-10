An dieser Mega-Show würde Larissa Neumann gerne teilnehmen!

Das TV-Sternchen und die aktuelle Miss-Germany-Kandidatin Larissa Neumann konnte schon einige Reality-Show-Erfahrungen sammeln. Die gebürtige Hessin hatte vor drei Jahren an der 15. Staffel der TV-Show Germany's Next Topmodel teilgenommen und den siebten Platz belegt. 2022 folgte dann die Teilnahme bei Kampf der Realitystars. Gegenüber Promiflash plaudert die Blondine nun aus, von welchem Reality-Format sie insgeheim träumt und welche Shows sie eher ausschließt!

Das Model, welches derzeit in Berlin wohnt, äußert sich bei der Angermaier Trachtennacht ehrlich gegenüber Promiflash: "Das Dschungelcamp ist mein größter Traum und das ist auch meine Bewerbung hiermit, da würde ich sehr gerne reingehen". Allerdings hat Larissa noch einen weiteren Favoriten in Petto – Promi Big Brother! Die Beauty ist überzeugt, dass sie das schaffen würde: "Ich hätte Bock darauf!"

Larissa würde jedoch nicht an jeder Art von TV-Show teilnehmen. Die Blondine stellt klar, dass Datingshows für sie nicht infrage kommen: "Das ist so oder so nicht mein Fall – mit oder ohne Beziehung!" Doch auch wenn die Miss-Germany-Kandidatin diese Art von Formaten ausschließt, betont die ehemalige GNTM-Kanditatin: "Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, noch mal ins Reality-TV zu gehen."

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann in New York City

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann im August 2023

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, ehemalige GNTM-Kandidatin

