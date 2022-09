Doch kein Liebes-Aus? Ex-GNTM-Larissa kauft One-Way-Ticket

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa Neumann und ihr Freund Mickey haben vor ein paar Wochen erklärt, dass sie sich trennen, weil der Holländer für längere Zeit auf Reisen ist. Doch dann kaufte sich das Model überraschenderweise ein One-Way-Ticket nach Thailand – das Land, in dem sich auch der Hottie gerade aufhält. Ist Larissa und Mickeys Liebes-Aus also nicht endgültig? Promiflash hat bei der Influencerin nachgehakt...

"Wir haben gemerkt, dass es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war", verriet Larissa jetzt gegenüber Promiflash bei der Party von Andrew Fitzsimons im Rahmen der Berlin Fashion Week. Während Mickeys Abwesenheit seien die beiden dann nämlich trotzdem ständig in Kontakt gewesen. "Deshalb freuen wir uns jetzt auch schon, uns wiederzusehen", betonte die Blondine.

Aber was planen Larissa und Mickey in Thailand denn eigentlich genau? "Wir werden da Backpacking machen. Ich werde mir einen Rucksack kaufen und dann werde ich da nur mit Handgepäck hinfliegen – und dann einfach mal durch ganz Thailand reisen", gewährte Larissa einen Einblick in ihre Reiseplanung.

Anzeige

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann und ihr Freund Mickey

Anzeige

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann im August 2022

Anzeige

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann und Mickey in Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de