Larissa Neumann ist unter den Top Ten bei Miss-Germany-Wahl!

Larissa Neumann kommt ihrem Traum ein Stückchen näher! Die Influencerin nahm bereits an Germany's next Topmodel teil und ist seitdem als Content Creatorin tätig. Auch bei Kampf der Realitystars war sie schon. Doch jetzt hat sie noch einen anderen Wunsch: Sie möchte Miss Germany werden! Ihre Fans nimmt sie auf diese Reise mit. Und Larissa ist sogar schon in den Top Ten!

Die Miss-Germany-Wahl ist schon lange kein reiner Schönheitswettbewerb mehr, viel mehr geht es um eine Botschaft und auch die innere Schönheit. Und damit hat Larissa Erfolg: Sie ist unter den Top Ten! Auf Instagram freut sich die Blondine: "Was für eine Erfahrung! Ich habe schon viel Mist vor Kameras und in der Öffentlichkeit gemacht, aber dieses Mal habe ich mich richtig erwachsen gefühlt..." Nun geht die spannende Reise für sie weiter.

Jede Bewerberin muss eine besondere Mission haben, um Miss Germany zu werden. Larissa möchte für alleinerziehende Eltern mehr Bewusstsein schaffen. "Ich selber bin bei meiner Mama aufgewachsen und sie hat immer alles für mich gegeben. [...] Dennoch weiß ich, wie hart es sowohl für Eltern als auch für Kinder sein kann, so aufzuwachsen, und meines Erachtens wird darüber zu wenig geredet", hatte sie vorab im Netz erklärt.

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann, Model

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann im August 2022

Instagram / tigerlariz Larissa Neumann im August 2023

