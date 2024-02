Schon im November 2023: Vanessa Ray ist Mutter geworden!

Sie wollte es offenbar noch nicht an die große Glocke hängen. Seit über zehn Jahren gehen Vanessa Ray (42) und Landon Beard gemeinsam durchs Leben. 2015 wagten die "Blue Bloods"-Darstellerin und der Musiker dann den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Ihr Privatleben halten die Eheleute allerdings überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun die Überraschung: Vanessa und Landon sind Eltern geworden!

Die frohe Botschaft verkündet das Paar mit privaten Schnappschüssen, die People veröffentlichte – ihren kleinen Wonneproppen haben die beiden ganz still und heimlich adoptiert. "Isaac Ray Beard wurde am 7. November geboren und er kam irgendwie in unser Leben", verrät die 42-Jährige und scherzt: "Er war ein ziemlicher Wirbelwind."

Anfangs seien die zwei allerdings skeptisch gewesen im Hinblick auf ihre gemeinsame Familienplanung, wie Vanessa im Gespräch mit dem Newsportal preisgibt: "Mein Mann und ich waren uns nicht ganz sicher, ob wir Kinder haben wollten, zu welchem Zeitpunkt in unserem Leben der Sinn machte und all diese Dinge."

