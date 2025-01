Diesen Fail leistete sich Vanessa Ray beim "Suits"-Casting

Vanessa Ray (43), vielen bekannt aus der Serie Suits, hat kürzlich eine amüsante Anekdote aus ihrer Anfangszeit am Set geteilt. Im "SiriusXM's Sidebar: A Suits Watch Podcast" erinnerte sich die Schauspielerin zusammen mit ihren ehemaligen Kollegen Sarah Rafferty (52) und Patrick J. Adams (43) an ihr allererstes Vorsprechen für die Serie. Wie Vanessa verriet, hatte sie sich an diesem Tag dazu entschieden, einen lässigen Look zu präsentieren. "Ich dachte, das wäre total cool", scherzte sie. Ohne Make-up und in Shorts erschien sie vor den Produzenten – ein Outfit, das sich offensichtlich als Fehlgriff herausstellte. Denn beim nächsten Casting wurde ihr mitgeteilt, sie solle bitte "TV-schön" erscheinen.

Vanessa erzählte, dass sie damals dachte, mit ihrem mutigen Stil etwas Besonderes zu versuchen. Doch beim Vorsprechen merkte sie schnell, dass die anderen Bewerberinnen alle im Anzug erschienen – passend zum Anwaltssetting der Serie, die später Kultstatus erreichen sollte. Ihre ehemaligen Serienkollegen Patrick, der Mike Ross verkörperte, und Sarah, die die Rolle der Donna Roberta Paulsen übernahm, konnten sich das Lachen nicht verkneifen, als Vanessa ihre Geschichte erzählte. Rückblickend betrachtet die Schauspielerin die Situation mit Humor und zeigt, wie sie sich trotz der Kritik behaupten konnte, um schließlich die Rolle der Jenny Griffith zu ergattern.

Abseits des Castings gibt Vanessa in Interviews immer wieder Einblicke in ihren Werdegang und ihren Sinn für Humor, mit dem sie berufliche Hürden meistert. Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rollen in Pretty Little Liars und "Suits", wo sie als Freundin von Trevor Evans, gespielt von Tom Lipinski, und Vertraute von Patricks Charakter Mike auftrat. Vanessa, die ihre Karriere anfangs in der Musikbranche beginnen wollte, schätzt den engen Kontakt zu ihren früheren Kollegen und freut sich, durch Projekte wie den Podcast alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Dabei zeigt sie sich immer wieder bodenständig und selbstreflektiert: "Die Fehler, die man macht, sind oft die besten Geschichten", verriet sie in einem früheren Interview. "Suits"-Fans können sich übrigens bald auf ein Spin-off freuen.

Getty Images Der Suits-Cast bei den Golden Globes 2024.

Getty Images Vanessa Ray bei der Premiere von "Road Diary: Bruce Springsteen & The E Street Band" in New York

